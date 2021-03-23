Мурманск, , 07:53 — REGNUM Информация о гибели ребенка в Хибинах распространилась из-за плохой телефонной связи. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель СУ СКР по Мурманской области.

«Первоначальная информация о гибели девочки по неустойчивой телефонной связи от находившихся рядом с ней участников туристической группы. В настоящее время установлено, что девочка выжила и находится в крайне тяжелом состоянии», — сообщил представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне региональный Следком сообщил о смерти ребёнка, попавшего под снежный завал в Оленегорском районе Мурманской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.