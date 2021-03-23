Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Новые центры для содержания детей мигрантов, проникающих в США нелегально, вскоре планируют открыть американские власти. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 марта в эфире телеканала CNN.

По ее словам, это связано с ухудшением ситуации на границе США и Мексики. Псаки отметила, что в указанных центрах дети смогут получить медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что через «небольшой промежуток времени» количество нелегальных мигрантов в США возрастет «до невиданного уровня», что приведет к увеличению масштабов миграционного кризиса в стране.

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