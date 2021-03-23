Чебоксары, , 07:48 — REGNUM В Чувашии началась подготовка к всероссийскому фестивалю-конкурсу эстрадной чувашской песни «Кĕмĕл сасă — 2021» («Серебряный голос — 2021»), который состоится в 22-й раз. Соответствующее положение о конкурсе утвердил президент Чувашского национального конгресса (ЧНК) Николай Угаслов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Всероссийский фестиваль «Серебряный голос» проводится «в целях сохранения и дальнейшего развития чувашского языка, культуры и искусства» в России. В нём принимают участие исполнители из разных регионов страны в возрасте от 15 до 35 лет, «способные реализовать свой творческий потенциал и показать исполнительское мастерство на чувашском языке».

Для участия конкурсанты должны представить эстрадную композицию и народную песню в современной эстрадной обработке. При определении победителей будут учитываться не только вокальные данные, но и актерское мастерство, умение держаться на сцене, а также сценическую национальную (чувашскую) одежду.

Городские и районные отборочные туры пройдут по 20 апреля, 23 апреля определят финалистов. Фестиваль и гала-концерт с участием лучших исполнителей состоится 24 апреля.

Напомним, что учредителями конкурса «Серебряный голос» являются Чувашский национальный конгресс и минкультуры Чувашии.