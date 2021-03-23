Кампала, , 07:47 — REGNUM Управление по охране дикой природы Уганды назначило вознаграждение за информацию об убийце шести львов в Национальном парке королевы Елизаветы, сообщает пресс-служба ведомства.

За любые полезные сведения, которые помогут правоохранительным органам найти и задержать преступника, назначена награда в размере 10 млн шиллингов (около $2857).

«Мы призываем общество помочь нам в борьбе за сохранение дикой природы и предоставить нам информацию, чтобы убийца львов был привлечен к ответственности», — заявил глава управления Башир Ханги.

Ранее агентство по охране дикой природы Уганды подтвердило, что шестеро львов в заповеднике умерли от отравления. Отмечалось, что это не первый случай умышленного отравления львов в Уганде. В 2018 году в том же национальном парке были отравлены 11 животных. Тогда виновными оказались жители местных населенных пунктов, которые считали, что львы убивали их домашний скот.