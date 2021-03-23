Гуйлинь, , 07:45 — REGNUM Односторонние решения Евросоюза привели к уничтожению всей инфраструктуры отношений с Россией, заявил 23 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — сказал российский министр.

Лавров добавил, в Москве будут готовы к наращиванию взаимодействия с Евросоюзом, когда там сочтут устранить «аномалию» в двухсторонних отношениях. При этом диалог с Россией потребуется вести «на основе равноправия, на основе поиска балансов интересов».

Противовесом созданной на западном фронте «аномалии» Лавров назвал интенсивную повестку дня на Востоке, которая «с каждым годом становится все богаче».

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