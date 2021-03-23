Абакан, , 07:43 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии — 79-летняя и 80-летняя женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 марта в республиканском правительстве.

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За весь период в Хакасии умерли 495 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 364 человека старше 65 лет (73,5% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 713 человек, выздоровели 20 949 человек.

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