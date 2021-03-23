Канберра, , 07:45 — REGNUM В Австралии для помощи регионам на востоке страны, пострадавшим от наводнений, будет привлечена армия и военные вертолёты. Об этом премьер-министр Скотт Моррисон 23 марта заявил в ходе пресс-конференции в Канберре.

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«Правительство штата Новый Южный Уэльс запросило помощь военных вертолётов для спасения людей в городе Ричмонд и в низине реки Коло. Рассматривается вопрос о мобилизации от 500 до одной тысячи солдат и офицеров вооружённых сил Австралии, которые при необходимости будут направлены в пострадавшие районы», — сообщил Моррисон журналистам.

По его словам, за помощью страховых компаний и социальных служб страны уже обратились не менее девяти тысяч человек, дома и имущество которых пострадали во время наводнений на восточном побережье Австралии. В тех районах, которые уже удалось осмотреть, «несколько сотен домов полностью затоплены, несколько автодорог существенно повреждены, а в некоторых городах разрушены линии электропередачи и коммунальная инфраструктура».

«Ситуация остаётся чрезвычайно сложной и сегодня прогнозируется её ухудшение», — подчеркнул Моррисон.

Напомним, что по данным на 22 марта, из зоны затопления были эвакуированы 18 тысяч жителей восточного побережья страны. Больше других пострадало северное побережье штата Новый Южный Уэльс в районе города Порт-Маккуори, где выпало 900 мм осадков за шесть суток.

Как сообщало ИА REGNUM, около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на восточном побережье Австралии.

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