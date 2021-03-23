Москва, , 07:39 — REGNUM Нагнетание Западом истерии по поводу «военной угрозы», будто бы исходящей от Калининграда, является попыткой НАТО оправдать свое существование. Об этом 22 марта написал в своем телеграм-канале председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор считает, что заявления по захвату российского региона не нацелены на объявление войны.

«Вся эта западная и польская болтовня насчет военной угрозы, якобы исходящей из Калининграда, нацелена не на подготовку к его захвату — это был бы casus belli (повод для объявления войны) и неизбежно привело бы к реальной войне, а на разжигание истерии вокруг» военных приготовлений России», — полагает парламентарий.

Он объяснил, что Вашингтон вместе Североатлантическим альянсом стремятся расширить свое присутствие в Восточной Европе и скандинавских странах через создание образа врага.

«США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию; а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу», — отметил Пушков.

Парламентарий также выразил мнение, что отсутствие подобной деятельности со стороны Североатлантического альянса неминуемо лишит его статуса военного блока.

«Без такой регулярной «аналитической истерии» и сопутствующего медийного сопровождения НАТО как военная организация лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января США обнародовали сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе. 6 марта бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак написал статью, в которой представил один из сценариев войны РФ и НАТО, включающий боевые действия в районе Калининграда.

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