Салехард, , 07:36 — REGNUM В Салехарде 27 марта 2021 года пройдёт масштабный День оленевода. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Празднование намечено на берегу реки Полябта. Помимо традиционных состязаний и игр представителей коренных малочисленных народов Севера, ямальцев и гостей региона ждут на ярмарке, концерте, смотре-конкурсе по приготовлению строганины, дегустации блюд национальной кухни и конкурсе национальной одежды.

Помимо этого, на празднике можно будет посетить арт-чум, чум-часовню и чум госуслуг, сделать флюорографию и посетить центр здоровья.

В этот же день пройдёт этап Чемпионата России по снегоходному кроссу. В нём примут участие более 60 российских спортсменов.