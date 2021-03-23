Барнаул, , 07:34 — REGNUM В Железнодорожном районе Барнаула в связи со значительным потеплением начались предупредительные мероприятия на реке Пивоварка. Как сообщает 23 марта телеграмм-канал-канал городской мэрии со ссылкой на данные Барнаульского управления по делам ГО ЧС, во избежание затопления прилегающих к реке территорий по ул. Аэродромная и ул. Проездная и увеличения пропускной способности русла проводятся работы по очистке русла от снега и наледи.

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В настоящее время подтопления придворовых территорий и жилых домов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, при неблагоприятной ситуации прогнозируется возможное вскрытие малых рек на Алтае уже в третьей декаде марта. Дневные температуры в этот период могут достигать значений +5 — +10 °C.

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