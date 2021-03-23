Гуйян, Китай, , 07:33 — REGNUM Глава министерства внутренних дел России Сергей Лавров обсуждал китайским коллегой Ван И вопросы подготовки контактов между странами на высшем и высоком уровнях. Об этом глава российского МИД сообщил на пресс-конференции.

«Особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях», — заявил он.

Также на встрече обсуждался вопрос взаимодействия между Россией и Китаем в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Лавров выступил с осуждением «геополитических игр» и односторонних санкций Запада, которые Россия и Китай считают нелегитимными. Министр подчеркнул, что Москва и Пекин считают отношения между странами одним из главных факторов мировой политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи главы МИД Китая Ван И и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова обсуждалось неподобающее поведение США на мировой арене. По их мнению, Соединенные Штаты нанесли серьезный ущерб глобальному миру и развитию. Также министры обвинили Вашингтон во вмешательстве в дела суверенных государств.

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