Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чувашии в феврале объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» упал более чем наполовину. Это следует из предварительных данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по полному кругу хозяйствующих субъектов), в феврале 2021 года составил 1279,3 млн рублей, или 48,4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Спад за указанный период составил 51,6%.

В январе-феврале 2021 года объём выполненных строительных работ в Чувашии составил 2431,5 млн рублей, что на 46,1% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Напомним, в 2020 году объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился на 3,6% — до 38 128,2 млн рублей. Тогда власти заявляли, что основная причина — введение ограничений из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам градостроительного конкурса жилых комплексов в Чувашии лучшим признан микрорайон Университет. Для оценки новостроек были привлечены свыше 400 экспертов, учитывались транспортная доступность, социальная инфраструктура, архитектура, дворовые пространства, благоустройство.

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