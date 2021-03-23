Москва, , 07:33 — REGNUM Наиболее привлекательными для переезда жители России считают Москву и Санкт-Петербург, следует из результатов опроса, проведённого сервисом «Работа.ру».

Почти 9 тыс. респондентов ответили на вопрос, хотели бы они переехать в другой город ради карьеры, и в какой именно. Выяснилось, что 51% не допускают возможности переезда или она у них отсутствует.

Другие хотели бы переехать в Москву (22%), Санкт-Петербург (14%), Сочи (10%), Краснодар (8%), и по 3% — в Калининград, Екатеринбург или Казань.

Главным мотивом возможного переезда они назвали карьерный рост и высокую зарплату (38%), других интересуют более развитая городская инфраструктура, наличие рекреационных ресурсов поблизости и более высокий уровень социальных услуг.

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