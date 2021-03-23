Верещагино, Пермский край, , 07:32 — REGNUM В Пермском крае перед судом предстанет 19-летний житель, который обвиняется в истязании и угрозе убийством 16-летней девушке. Материалы уголовного дела направлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2020 году на почве ревности молодой человек неоднократно избивал свою подругу, умышленно причиняя физические и психические страдания.

В ноябре пьяный пермяк, испытывая личную неприязнь к девушке, вызванную ревностью, подошел к подруге, накинул ей на шею электрический удлинитель и умышленно стал сдавливать им шею, угрожая при этом убийством.