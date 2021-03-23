Барнаул, , 07:29 — REGNUM Коммунальщики Барнаула устранили повреждение теплосети диаметром 426 мм на ул. Попова, 118. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии со ссылкой на Барнаульскую теплосетевую компанию, для этого потребовались проведение сварочных работ.

В настоящее время система отопления заполнена, поставлена на циркуляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП с выходом воды на поверхность произошло 23 марта, в 03:50 местного времени по ул. Попова, 118. На время аварийно-восстановительных работ подача горячей воды и отопления была ограничена в 24 многоквартирных домах.

Помимо этого, сотрудники барнаульского водоканала устраняют нештатную ситуацию на водоводах диаметром 150 мм и 400 мм в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Чкалова.

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