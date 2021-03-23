Абакан, , 07:27 — REGNUM По состоянию на 23 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 713 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 20 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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За сутки выздоровели 14 человек. За весь период в республике выздоровели 20 949 человек (96,4% от числа выявленных носителей коронавируса).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Хакасии было подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом, выздоровели шесть человек.

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