Санкт-Петербург, , 07:36 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил предложение о создании и установке в городе памятника всем жертвам эпидемии COVID-19, без привязки к профессиональной деятельности погибших от коронавирусной инфекции. Такой монумент станет уже вторым мемориалом в Петербурге на тему ковида.

Память Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Как сообщили в Смольном, с такой инициативой к губернатору обратились представители медицинского сообщества Петербурга во главе с гендиректором Центра Алмазова академиком Евгением Шляхто. Они напомнили, что недавно в Петроградском районе, у здания Первого медицинского университета, в память о погибших во время пандемии медицинских работниках была установлена скульптура «Печальный ангел».

Читайте также: Губернатор Петербурга «досрочно» открыл памятник умершим медикам

Однако, по мнению петербургских медиков, необходимо увековечить память о всех тех, кто погиб от коронавирусной инфекции, выполняя свой профессиональный и служебный долг, в том числе учителей, социальных работников, работников коммунальных служб, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и людях других профессий.

Губернатор Александр Беглов поручил председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос со всеми заинтересованными комитетами и организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, установка и открытие памятника «Печальный ангел» в начале марта 2021 года обернулось скандалом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ангел заплакал: в Петербурге пришлось дважды открывать памятник врачам