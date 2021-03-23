Тюмень, , 07:21 — REGNUM В Тюмени Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт со зрителями на трибунах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Ивана Курило.

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Состязания пройдут с 27 марта по 4 апреля на территории спорткомплекса «Жемчужина Сибири».

Принято решение о присутствии зрителей на 50% мест на трибунах, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. У болельщиков не будет допуска на трассы.

Отмечается, что в состязании примут участие прославленные лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Александр Легков, Евгений Дементьев, Сергей Устюгов.