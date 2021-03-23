Барнаул, , 07:18 — REGNUM В Барнауле заключён под стражу сроком на два месяца директор ООО «Энергострой» — подрядной организации, исполнявшей госконтракт по устройству искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт». Как сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю, ему предъявлено обвинение в мошенничестве: ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По данным следствия, обвиняемый приобретал и использовал материалы, не соответствующие требуемому качеству, а в исполнительные документы, предоставленне в ФКУ Упрдор «Алтай», вносил недостоверные сведения о качестве выполненных работ.

Эти махинации привели к хищению свыше 10 миллионов рублей. В УФСБ сообщили, что в настоящее время утанавливаются иные факты незаконной деятельности и причастность других лиц.