Нью-Йорк, США, , 07:17 — REGNUM Недавние удары по объектам гражданской инфраструктуры в западной части провинции Алеппо (Сирия) осудил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Об этом 22 марта сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь решительно осуждает недавнюю волну нападений на северо-западе Сирии, в результате которых погибли и были ранены десятки мирных жителей», — говорится в его комментарии для прессы.

Дюжаррик отметил, что речь и случае, который произошёл 21 марта, когда артиллерийские удары наносились по больнице на западе Алеппо. Кроме того, авиаудары наносились вблизи густонаселенных районов с лагерями для перемещенных лиц.

В своём обращении Гутерреш напомнил, что атака на гражданские объекты запрещена международным правом, и что виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

Ранее в США заявляли, что удары наносились в провинциях Идлиб и Алеппо якобы наносились силами России и Сирии.

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