Москва, , 07:18 — REGNUM Превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом к настоящему времени зафиксировано в девяти субъектах России. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На одиннадцатой неделе 2021 года ( с 15.03.2021 по 21.03.2021) по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет в регионах России не зафиксировано. В возрасте от трёх до шести лет — зафиксировано в двух регионах. От семи до 14 лет — также в двух регионах. Среди взрослого населения — в 16 регионах.

«Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами негриппозной этиологии, в том числе вирусы парагриппа составили 12,5%, аденовирусы — 11,0%, РС-вирусы — 4,4%, другие вирусы негриппозной этиологии — 72,0%», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии за неделю с 15 по 21 марта обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) 13 956 жителей республики, в числе которых 8943 человека, или 64,1% — дети в возрасте до 14 лет.

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