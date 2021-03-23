Москва, , 07:11 — REGNUM Осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, стали причиной смерти бывшего заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) РФ генерал-полковника Виталия Маргелова. Об этом журналистам сообщил его сын, экс-глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

По словам сына, неделю назад генерал-полковника перевели в реанимационное отделение Центрального военного госпиталя Федеральной службы безопасности России.

«Отец умер сегодня около 21:00 (по московскому времени) в госпитале ФСБ. Причина — ковид, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких», — сказал Маргелов, слова которого цитирует ТАСС.

Он также рассказал, что СВР возьмет на себя вопросы, связанные с организацией церемонии прощания и похорон бывшего замруководителя службы. Маргелов уточнил, что прощание с его отцом, скорее всего, будет проходить 25 или 26 марта. Виталию Маргелову было 79 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в столице Австрии Вене умер 83-летний оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. Причиной смерти стали последствия заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Обнародована последняя воля оперного певца Евгения Нестеренко