Барнаул, , 07:06 — REGNUM Коммунальщики Барнаула устраняют аварийное повреждение теплосети диаметром 426 мм. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, ЧП с выходом воды на поверхность произошло 23 марта в 03:50 местного времени по ул.Попова, 118.

Подача горячей воды и отопления ограничена в 24 многоквартирных домах, двух школах и четырёх детских садах.

Помимо этого, сотрудники барнаульского водоканала устраняют нештатную ситуацию на водоводах диаметром 150 мм и 400 мм в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Чкалова.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за большой изношенности коммунальных систем аварии на водопроводе и теплосетях в Барнауле происходят с завидной регулярностью. В январе 2021 года из-за повреждения на водопроводе диаметром 200 мм проспект Ленина затопило водой, вдоль проезжей части образовался мощный поток, а на дороге — большие лужи.

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