Гуйлинь, , 07:02 — REGNUM России и Китаю необходимо мобилизовать единомышленников для отстаивания принципов международного права и Устава Организации Объединённых Наций (ООН), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И.

Он отметил, что «ситуация в мире проще не становится», и при этом на Западе пытаются обеспечить своё доминирование «всеми правдами и неправдами».

«Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что к 20-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление, и выразил уверенность в том, что стороны сделают ещё один шаг «в развитии стратегического взаимодействия и многогранного партнерства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России находится с рабочим визитом в китайском городе Гуйлинь. В повестку его переговоров с китайским коллегой включены текущие вопросы двустороннего взаимодействия, обсуждение стратегии сотрудничества Китая и России, организация контактов между странами на высшем и высоком уровнях.

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