Улан-Удэ, , 07:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 613. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 872 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 764 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 589 больных. На амбулаторном лечении находится 561 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 33 699 (+60) человек.

В реанимации остаются 68 пациентов в тяжёлом состоянии (44 — старше 65 лет). В том числе 37 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (21 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 69,5% — из 848 перепрофилированных коек занято 589.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 35 079.

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