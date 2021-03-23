Чебоксары, , 06:58 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии будут судить 22-летнего жителя, которого обвиняют в убийстве 51-летнего отца. Следствие считает, что он ждал отца в комнате, нанеся ему около двух десятков ударов ножом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По версии правоохранителей, фигурант уголовного дела спланировал убийство из-за «личной неприязни». Следствием установлено, что 3 января 2021 года он спрятал в комнате нож и стал ждать отца, который пришёл в состоянии алкогольного опьянения, и между ними возникла ссора.

«Обвиняемый взял нож и нанёс 19 ударов в область расположения жизненно важных органов», — говорится в сообщении.

Мужчина скончался от полученных ранений на месте происшествия. В надзорном ведомстве отмечают, что 22-летний парень вину признал. Ему предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Чебоксарах был вынесен приговор по делу об убийстве 35-летнего мужчины, который вступился за девушек. Преступника остановил друг погибшего, которому удалось повалить злоумышленника на землю и удерживать до прибытия полиции. Фигурант уголовного дела получил 18 лет лишения свободы.

За защиту девушки погибший посмертно награждён ведомственной наградой СКР «За доблесть и отвагу».

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