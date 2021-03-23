Веллингтон, , 06:58 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили трех носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все новые пациенты прибыли в страну из-за границы — из Индии и Пакистана. Коронавирусную инфекцию у них выявили в ходе прохождения карантина в специальном учреждении в Окленде. Случаев местного распространения инфекции не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 68 активных случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 2112 носителей коронавируса SARS-CoV-2.