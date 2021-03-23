Казань, , 06:57 — REGNUM На прошлой неделе (15—21 марта 2021 года) самый дорогостоящий государственный контракт, по данным с сайта госзакупок, был подписан в Татарии. Его заключило ГКУ «Главтатдортранс» при минтрансе республики с ООО «Волга-Автодор». Его стоимость составляет почти 1,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

По условиям тендера, подрядчик должен будет привлечь к исполнению контракта субподрядчиков на 20% от стоимости — 278 649 400 рублей. Общая стоимость контракта составляет 1 393 247 000 рублей. Аванс предполагается 10% — порядка 139 млн рублей. Завершить работы по объекту должны до 9 октября 2023 года.

Задача подрядчика — выполнить строительство первой очереди дороги от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе Казани (Вознесенский тракт).

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волга-Автодор» учреждено в ноябре 2002 года. Фирма работает в сфере автодорожного строительства. Средняя численность работников на 2020 год была на уровне 100 человек. Директор с февраля 2021 года — Ратмир Нигматуллин. Владелец фирмы с 2018 года — Андрей Черкасин. Уставный капитал компании — более 2,8 млн рублей.

По открытым данным, ООО было поставщиком по свыше 30 госконтрактам на общую сумму более 4,7 млрд рублей.