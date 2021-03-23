Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге два бывших сотрудника полиции пойдут под суд за мошенничество. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

Им вменяют два преступных эпизода. По данным следователей, они совершили преступления против административно задержанных лиц. Якобы за деньги они обещали им помочь избежать административного выдворения из России. Теперь экс-сотрудникам грозит до шести лет колонии.

Как отмечает глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, изобличили их сами же полицейские. Попавшиеся сотрудники уже уволены по отрицательным мотивам. «А какое конкретно наказание они получат — решит суд», — отметил Горелых.