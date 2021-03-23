Омск, , 06:52 — REGNUM В Омскую область до апреля ожидается поступление около 38 500 доз вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

По состоянию на 22 марта в Омской области от COVID-19 привиты 60 607 человек. Оба компонента вакцины получили более 37 тысяч человек. Запас вакцины на утро 22 марта во всех прививочных пунктах составлял 8300 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в Омской области подтверждено 42 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 34 318 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области жертвами COVID-19 стали ещё пять человек