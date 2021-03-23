Артём, Приморский край, , 07:02 — REGNUM В городе Артём под Владивостоком пожарные ликвидировали открытое горение на крупном складе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре на улице Вахрушева поступило в дежурную часть в 08:57 по местному времени. Первые расчёты, прибывшие на место в 08:05, обнаружили, что пламенем охвачена крыша складского помещения из сендвич панелей. Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров.

В 10:08 пожар был локализован. В 10:40 пожарные расчёты ликвидировали открытое горение. Пострадавших в результате пожара нет. В тушении огня участвовали 23 человека и семь единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Артём под Владивостоком загорелся крупный склад.

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