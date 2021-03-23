Лондон, , 06:51 — REGNUM Способность России наносит высокоточные удары на большом расстоянии могут представлять угрозу для Великобритании и ее союзников. Об этом говорится в стратегии модернизации британских вооруженных сил, опубликованной 22 марта на сайте министерства обороны королевства.

В документе из 76 страниц утверждается, что РФ якобы угрожает британским интересам в ЕС, восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке.

Авторы стратегии считают, что российские вооруженные силы способны к интеграции всей государственной деятельности, а «жажда риска» делает Россию «искусным и непредсказуемым игроком».

В документе подчеркивается, что РФ вкладывает средства в создание новых подводных видов вооружений, в том числе и торпед, которые могут достигать берегов вероятных противников.

Вместе с тем сама Великобритания планирует расширять свое влияние на Крайнем Севере, Балтике и в Западных Балканах. Для модернизации британских вооруженных сил власти королевства намерены выделить £85 млрд фунтов.

Эти средства будут потрачены на разработку «систем воздушного боя будущего», которые предполагают объединение различных типов летательных аппаратов, в том числе и беспилотных. Кроме того, часть суммы планируется выделить на модернизацию модернизации атомных подлодок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал Yorkshire Evening Post, со ссылкой на стратегию ВС Великобритании, распространил информацию о том, что британские собираются сократить десять тыс. военнослужащих.

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