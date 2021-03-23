Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель осуждён за убийство своей соседки. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского регионального управления СКР Александр Шульга,

Преступление было совершено в Кировском районе 12 октября. Следователи считают, что этот пьяный гражданин затеял ссору со своей женой, а когда та вышла на лестничную площадку, за неё заступилась 61-летняя соседка. В ответ обвиняемый зашёл к ней в квартиру и сильно её избил, а также причинил много ножевых ранений. Женщина скончалась.

Суд назначил ему 14 лет и 2 месяца колонии. Как отмечает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, этот гражданин ранее уже был несколько раз судим. Роковым октябрьским вечером 2020 года супруга отчитала его за пьянство, на что он взял их общего грудного ребёнка и выбежал с ним на лестничную площадку.

«Трудно предположить, куда бы он с малышом убежал и каков бы был итог этого «путешествия», если бы мать не забрала своего ребёнка и не забежала с ним домой», — отмечает Горелых.