Чебоксары, , 06:39 — REGNUM В Чувашии на дорогах начали вводиться ограничения для движения большегрузов в связи с предстоящим паводком и начавшимся дорожным ремонтом. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам планёрки в правительстве.

Планёрка в чувашском правительстве Cap.ru

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С 22 марта в республике действует временное ограничение движения большегрузного транспорта на дорогах регионального и межмуниципального значения. Оно продлится по 20 апреля. Данное решение принимается для обеспечения сохранности дорог в период паводка.

В Чебоксары ограничение будет действовать с 25 марта по 23 апреля, в Новочебоксарске — с 1 апреля по 30 апреля.

В министерстве транспорта отмечают, что в республике начался ямочный ремонт на дорогах с применением холодного и литого асфальтобетона.

В ходе обсуждения глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание на то, что в городах фуры зачастую останавливаются на отдых на первой полосе, что затрудняет транспортное движение и может стать причиной аварии ночью. Он предложил организовать работу по логистике грузовых перевозок, высказав мнение, что это позволит «менее болезненно» проходить паводковый период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах ограничение коснётся грузовых машин общей массой более 5 тонн. Ранее в городе разворачивали пункты весового контроля на Канашском, Марпосадском, Ядринском, Алатырском и Вурнарском шоссе. Кроме того, задействуют два передвижных комплекса. Владельцы большегрузов обязаны будут получать пропуска, стоимость которых составляет от 1 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

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Напомним, ранее на федеральных трассах в Чувашии начался комплекс профилактических мероприятий для сохранности сооружений в период паводка. Дорожными службами заготовлено 925 кубометров инертных материалов, пиломатериалы и инвентарь для выполнения работ по пропуску паводковых вод. Кроме того, сформировано 14 бригад из 80 человек, выделено 39 единиц техники.

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