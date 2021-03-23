Манский район, Красноярский край, , 06:37 — REGNUM В Красноярском крае по факту гибели пациента реабилитационного центра при пожаре возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Возгорание одного из помещений в частном трехэтажном реабилитационном центре для лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, произошло ночью 23 марта. Указанный центр находился в деревне Сорокино Манского района.

Из-за сильного задымления от отравления продуктами горения скончался 60-летний пациент. Трое мужчин разбили окно на втором этаже и эвакуировались самостоятельно.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Наряду с другими, рассматривается версия о неисправности электропроводки.

Следствие ищет владельца учреждения. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается служебная документация, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, при пожаре в реабилитационном центре в Манском районе погиб один человек, трое пострадали.

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