Ханой, , 06:27 — REGNUM Грузовик перевернулся в жилом квартале в центральной части Вьетнама, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 23 марта. Грузовик во время движения по склону перевернулся, в результате чего погибли шестеро человек. Еще один пострадавший в ДТП скончался по дороге в больницу. Отмечалось, что среди погибших были водитель грузовика и рабочие, которые находились в кабине и кузове.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта произошло ДТП с участием автобуса с футбольными фанатами в Уганде. В результате аварии погибли четыре человека, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

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