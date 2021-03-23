Челябинск, , 06:24 — REGNUM В Челябинской области медики спасли пациентку с тяжёлым течением COVID-19. Болезнь сопровождалась «цитокиновым штормом» и сепсисом.

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По данным Накануне.Ru, 40-летняя женщина 50 дней провела в госпитале. У неё выявили бактериальную пневмонию и увеличивающийся процент поражения лёгких. Причём стандартная терапия не давала положительных результатов. У пациентки нарастала дыхательная недостаточность и сохранялась лихорадка.

В итоге женщине удалось сбить температуру тела и вывели из её крови токсины. Спустя десять суток её перевели из реанимации. Сейчас она лечится амбулаторно.