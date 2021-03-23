Чебоксары, 23 марта 2021, 06:24 — REGNUM В Чувашии в заповеднике «Присурский» сурки вышли из нор в сугробы, не дожидаясь таяния снега. Об этом сообщает старший научный сотрудник особо охраняемой природной территории Миназым Рахматуллин.

Сурковая нора. Фото старшего научного сотрудника заповедника «Присурский» Миназыма Рахматуллина
Сурковая нора. Фото старшего научного сотрудника заповедника «Присурский» Миназыма Рахматуллина
Prisursky.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

По его словам первая сурковая семья вышла из спячки 20 марта, вторая — 21 марта. Появление всех сурчиных семей ожидается в течение нескольких дней или недель.

Зверьки выходят из нор, чтобы пополнить запас воды в организме, едят снег и растительность, которую находят на поверхности.

В заповеднике отмечают, что обычно сурки просыпаются 18 — 30 марта, но с течением времени они стали выходить из спячки раньше. Научный сотрудник заповедника констатирует, что за 20 лет самый ранний срок выхода сурков из нор был в 2017 году — 4 марта, самый поздний — 10 апреля в 2001 году.

Напомним, что в прошлом году из-за засухи сурки ушли в спячку на несколько недель позже обычного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в заповеднике «Присурский» первая сурковая семья вышла из спячки 7 марта, в 2019 году — 12 марта, в 2018 году — 30 марта, в 2017 году — 4 марта, в 2016-м — 7 марта, в 2015 году — 12 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Сурки в Чувашии ушли в спячку позже обычного