Чебоксары, , 06:24 — REGNUM В Чувашии в заповеднике «Присурский» сурки вышли из нор в сугробы, не дожидаясь таяния снега. Об этом сообщает старший научный сотрудник особо охраняемой природной территории Миназым Рахматуллин.

Сурковая нора. Фото старшего научного сотрудника заповедника «Присурский» Миназыма Рахматуллина Prisursky.ru

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По его словам первая сурковая семья вышла из спячки 20 марта, вторая — 21 марта. Появление всех сурчиных семей ожидается в течение нескольких дней или недель.

Зверьки выходят из нор, чтобы пополнить запас воды в организме, едят снег и растительность, которую находят на поверхности.

В заповеднике отмечают, что обычно сурки просыпаются 18 — 30 марта, но с течением времени они стали выходить из спячки раньше. Научный сотрудник заповедника констатирует, что за 20 лет самый ранний срок выхода сурков из нор был в 2017 году — 4 марта, самый поздний — 10 апреля в 2001 году.

Напомним, что в прошлом году из-за засухи сурки ушли в спячку на несколько недель позже обычного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в заповеднике «Присурский» первая сурковая семья вышла из спячки 7 марта, в 2019 году — 12 марта, в 2018 году — 30 марта, в 2017 году — 4 марта, в 2016-м — 7 марта, в 2015 году — 12 марта.

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