Кемерово, 23 марта, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области 14 апреля 2021 года рассмотрит требование Сибирского управления Ростехнадзора. Надзорное ведомство требует привлечь к административной ответственности ООО «Разрез Истокский», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Исковое заявление было подано 15 марта 2021 года. Дело приняла к производству судья Сарафанникова. В споре речь идет о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ на основании протокола от 12 марта 2021 года об административном правонарушении. Детали претензий пока неизвестны, но во вменяемой статье речь идёт о наказании за невыполнение законного предписания органа госнадзора.

Компания-ответчик учреждена в декабре 2012 года для добычи антрацита открытым способом. Она базируется в Новокузнецке. Гендиректор с января 2021 года — Дмитрий Мшар. Владельцы — ООО «Холдинговая угольная компания» с долей 75% и Наталья Михеева с 25% доли.