Курган, 23 марта 2021, 06:16 — REGNUM В Кургане новый остановочный комплекс покрылся ржавчиной. Об этом сообщили курганцы на сервис жалоб «Обратись».

Места проявившейся ржавчины на новом остановочном комплексе
Места проявившейся ржавчины на новом остановочном комплексе
Obratis.kurganobl.ru

"Остановка на Троицкой площади в сторону ЗДС была установлена в прошлом году. Прошло времени не так много, а по всему периметру остановки уже ид1т ржавчина, а крыша протекает прямо на лавочку», — говорится в обращении с приложенными в качестве иллюстрации фотографиями.

Департамент развития городского хозяйства администрации Кургана опубликовал ответ, в котором обещается 25 марта провести обследование остановочного комплекса. Затем подрядная организация выполнит ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств.