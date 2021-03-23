Курган, 23 марта, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В Кургане новый остановочный комплекс покрылся ржавчиной. Об этом сообщили курганцы на сервис жалоб «Обратись».

Obratis.kurganobl.ru Места проявившейся ржавчины на новом остановочном комплексе

"Остановка на Троицкой площади в сторону ЗДС была установлена в прошлом году. Прошло времени не так много, а по всему периметру остановки уже ид1т ржавчина, а крыша протекает прямо на лавочку», — говорится в обращении с приложенными в качестве иллюстрации фотографиями.

Департамент развития городского хозяйства администрации Кургана опубликовал ответ, в котором обещается 25 марта провести обследование остановочного комплекса. Затем подрядная организация выполнит ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств.