Бейрут, , 06:14 — REGNUM Перечень кандидатов в члены нового правительства Ливана, предложенный ливанским президентом Мишелем Ауном, отверг премьер-министр страны Саад Харири. Об этом он заявил 22 марта в ходе выступления по национальному телевидению.

Глава правительства пояснил, что треть фамилий в списке являются представителями президентской команды, с помощью которых глава государства может блокировать различные решения. Предыдущий перечень предлагал схожую структуру правительства.

По словам Харири, он пообещал Ауну, что сделает вид, что этого предложения не было. При этом премьер-министр хочет оставить себе «для истории» копию указанного списка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря портал El Nashra распространил информацию о том, что Саад Харири и Мишель Аун возобновляют консультации по поводу кандидатур на должности членов нового правительства Ливана.

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