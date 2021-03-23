Чебоксары, , 06:12 — REGNUM В Чувашии уничтожена партия подсолнечника, поступившая из Саратовской области и заражённая опасным сорняком. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Инспекторами ведомства при проведении фитосанитарных мероприятий в 75-килограммовой партии товарного подсолнечника выявлен карантинный объект — амброзия трехраздельная. Это подтверждено в ФГБУ «Татарская МВЛ».

В управлении отмечают, что подкарантинная продукция поступила в Канашский район из Саратовской области. Продукция сожжена.

Отметим, амброзия трехраздельная является карантинным сорняком, который наносит биологический и технологический ущерб окружающей̆ среде и сельскому хозяйству. Он быстро растёт, и его мощная корневая система зачастую вытесняет культурные растения. Кроме того, она опасна для аллергиков, так как способна вызвать отёк лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году начнётся реализация программы «Борьба с борщевиком», для чего будут использоваться химикаты и создадут специальные бригады. По оценкам властей, сорняком заросло более 300 гектаров земель. Напомним, человек получает ожоги при прикосновении к борщевику.

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