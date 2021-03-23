Пермь, , 06:08 — REGNUM В Пермь доставлена еще одна партия двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. Регион получил 5700 комплектов препарата, сообщает краевой минздрав.

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Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 76 362 комплекта вакцины. Помимо этого, ранее в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») было поставлено вакцины на 1200 человек.

На 22 марта первым компонентом вакцины привит 70 081 житель. Полностью завершили курс иммунизации 43 105 пермяков. В минздраве отмечают, что активностью отличаются пожилые люди: первый компонент прививки получили более 28 500 пенсионеров, а оба компонента — более 16 500 человек.