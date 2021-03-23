Оренбург, , 06:04 — REGNUM В Оренбургской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Изменение внесено в указ губернатора.

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Вместе с тем, глава региона рекомендует соблюдать безопасный режим пожилым людям, не прошедшим вакцинацию.

Напомним, в Оренбуржье режим самоизоляции действовал с 1 июля. С улучшением эпидситуации вводились послабления.

Добавим, с конца марта 2020 года в области выявлено 39 280 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 142 оренбуржца. Жертвами COVID-19 стали 705 человек.

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