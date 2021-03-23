Токио, , 06:39 — REGNUM В префектуре Нагано в центральной части Японии совершил жёсткую посадку вертолёт с пассажирами. Об этом 23 марта сообщает агентство Kyodo.

По его данным, в результате авиапроисшествия пилот вертолёта получил травмы. Шестеро пассажиров вертолёта находятся в сознании, об угрозе их здоровью не сообщается. Ущерб местным жителям или строениям нанесён не был.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический вертолет, на борту которого находились четыре человека, упал в море около города Сямэнь, находящегося в китайской провинции Фуцзянь.

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