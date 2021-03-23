Анастасия Степанова, 23 марта 2021, 07:33 — REGNUM Горно-металлургический холдинг «Мечел», в котором более 51% принадлежит семье председателя совета директоров Игоря Зюзина, сообщил о просрочке многомиллиардных долгов. Компания публично заявила, что у неё «нет ресурсов для погашения просроченной задолженности или для удовлетворения требований об ускоренном погашении», если таковые поступят от кредиторов. В отчёте компании, размещенном на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам правительства США, уточняется, что будущее группы зависит от возможности решить вопрос с образовавшимся долгом, но если этого не произойдёт, холдинг не сможет продолжать непрерывную деятельность и будет вынужден «обратиться за помощью в соответствии с применимыми процедурами банкротства или несостоятельности». ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг «Мечела», выяснив некоторые детали.
Для справки: на сегодня в группу «Мечел» входят свыше 20 промышленных предприятий, в том числе производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. За 2020 год чистая прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», составила 808 млн рублей. Выручка была 265,5 млрд рублей. Управляющей компанией горнодобывающего сегмента является «УК Мечел-Майнинг», металлургического — «УК Мечел-Сталь», энергетического — ООО «Мечел-Энерго». По данным с сайта ПАО, в дивизион группы входят компании: «Южный Кузбасс», «Якутуголь», Коршуновский ГОК, Московский коксогазовый завод, «Мечел-Кокс», Челябинский металлургический комбинат, Белорецкий металлургический комбинат, «Ижсталь», «Уральская кузница», Вяртсильский метизный завод, «Мечел Нямунас», Братский завод ферросплавов, Южно-Уральский никелевый комбинат, Каслинский завод архитектурно-художественного литья, «Мечел-Энерго», Южно-Кузбасская ГРЭС, «Кузбассэнергосбыт», «Мечел-Транс», «Мечел-Транс Авто», Торговый порт Посьет, Порт Мечел-Темрюк, Порт Камбарка, «Мечел Сервис Глобал», «Мечел-Сервис», «Мечел Карбон», «Мечел Карбон Сингапур», «Мечел-Материалы» и другие. Структура капитала выглядит следующим образом: Игорь Зюзин и члены его семьи с учётом прямого и косвенного управления владеют 51,54%. Ещё 5,45% числятся за АО «Газпромбанк». Оставшаяся часть — в свободном обращении. По данным Forbes, Игорь Зюзин в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2018» занимал 193-е место с состоянием $500 млн.
Долги кредитные
В 2020 году «Мечел» сообщила о продаже 51% доли Эльгинского угольного комплекса (были проданы доли в трёх компаниях — ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток»). Известно, что доли приобрела ООО «А-Проперти», подконтрольная Альберту Авдоляну, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимающему 113-е место.
Для справки: на сайте Forbes Авдолян указан как владелец акций «Мегафона» и Yota.
Из отчётов «Мечела» за апрель 2020 года следует, что после закрытия сделки по Эльгинскому комплексу, получив 89 млрд рублей, группа подписала соглашение с «Газпромбанком» и «Банком ВТБ». И по этим соглашениям срок выплат кредитных долгов был растянут на десять лет. Также было погашено 107 млн долларов США долга перед ВЭБ.РФ.
В сообщении группы отмечалось, что общий объём снижения задолженности составил около 145 млрд рублей. Оставшиеся долги перед двумя банками заёмщик обязался погасить до марта 2027 года, но была оговорена возможность дополнительного продления на три года.
В июне 2020 года в своём обращении к акционерам руководители ПАО заявили, что им удалось договориться о реструктуризации с крупнейшими кредиторами «Мечела» — держателями 88% долга.
Из отчёта компании следует, что на 31 декабря 2020 года долгосрочная кредиторская задолженность, включая обязательства по кредитам и займам, составляла 276 531 252 000 рублей против порядка 219 млрд рублей на ту же дату 2019 года.
В марте 2021 года на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам правительства США было размещено обстоятельное объяснение ПАО «Мечел» по его долгам, оформленное по форме 20-F.
Из него следовало, что у группы есть значительная задолженность, которую она не в состоянии погасить без рефинансирования или реструктуризации. Сообщалось также, что был допущен дефолт по платежам основной суммы долга и процентов по соглашениям группы по экспортной кредитной линии с международными кредиторами. Речь шла в том числе и о долге перед BNP Paribas. Напомним, кредиты брались более десяти лет назад на строительство рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате.
Заявлялось также, что будущее группы зависит от способности успешно рефинансировать или реструктурировать оставшуюся задолженность или иным образом решить эти вопросы.
Дефицит оборотного капитала на 31 декабря 2020 года оценивался в 330 487 млн рублей против 393 407 млн рублей на ту же дату 2019 года. Общая сумма обязательств группы, по данным из документа, на 31 декабря 2020 года превысила общую сумму активов на 230 671 млн рублей.
Банкротные иски
Добавляют масла в огонь и кредиторы «дочерних» активов, которые в последнее время зачастили в суд с исками о банкротстве.
Например, именно сегодня, 23 марта 2021 года, челябинский арбитраж планирует рассмотреть банкротный иск к ООО «Мечел-Энерго», поданный курской компанией «Промэнергоремонт». Последнее настаивает на введении наблюдения. Претензии обоснованы долгом в размере более 8 млн рублей.
Помимо этого, 12 апреля 2021 года новосибирский арбитраж рассмотрит схожий иск, но уже к ООО «Мечел-Инжиниринг». Он был подан компанией «Нерюнгристройизыскания» из-за долга в 3,9 млн рублей.
А к угольной компании «Южный Кузбасс» из дивизиона «Мечела» только за 2021 год банкротные иски подавались дважды и ещё дважды в 2020 году. Последний оставлен без рассмотрения 18 марта 2021 года.
29 марта арбитраж Якутии рассмотрит иск и к АО «Холдинговая компания «Якутуголь». К ней в 2019—2021 годы банкротные претензии кредиторы подавали семь раз.
Не остался без внимания и ПАО «Челябинский металлургический комбинат», к которому в 2021 году подано два подобных иска. Один пока не завершён. Претензии оренбургского ООО «ЭнергоМашиностроительный холдинг» арбитраж планирует оценить 31 марта. Долг кредитором заявлен в размере 5 млн рублей.
Ну и, наконец, 30 марта иркутский арбитраж рассмотрит обоснованность банкротных требований компании «Капель» к ООО «Братский завод ферросплавов», долг к которому заявлен в размере более 10 млн рублей.