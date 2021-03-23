23 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 07:33 — REGNUM Горно-металлургический холдинг «Мечел», в котором более 51% принадлежит семье председателя совета директоров Игоря Зюзина, сообщил о просрочке многомиллиардных долгов. Компания публично заявила, что у неё «нет ресурсов для погашения просроченной задолженности или для удовлетворения требований об ускоренном погашении», если таковые поступят от кредиторов. В отчёте компании, размещенном на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам правительства США, уточняется, что будущее группы зависит от возможности решить вопрос с образовавшимся долгом, но если этого не произойдёт, холдинг не сможет продолжать непрерывную деятельность и будет вынужден «обратиться за помощью в соответствии с применимыми процедурами банкротства или несостоятельности». ИА REGNUM проанализировало ситуацию вокруг «Мечела», выяснив некоторые детали.

На предприятии Mechel.ru

Долги кредитные

В 2020 году «Мечел» сообщила о продаже 51% доли Эльгинского угольного комплекса (были проданы доли в трёх компаниях — ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток»). Известно, что доли приобрела ООО «А-Проперти», подконтрольная Альберту Авдоляну, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимающему 113-е место.

Из отчётов «Мечела» за апрель 2020 года следует, что после закрытия сделки по Эльгинскому комплексу, получив 89 млрд рублей, группа подписала соглашение с «Газпромбанком» и «Банком ВТБ». И по этим соглашениям срок выплат кредитных долгов был растянут на десять лет. Также было погашено 107 млн долларов США долга перед ВЭБ.РФ.

В сообщении группы отмечалось, что общий объём снижения задолженности составил около 145 млрд рублей. Оставшиеся долги перед двумя банками заёмщик обязался погасить до марта 2027 года, но была оговорена возможность дополнительного продления на три года.

В июне 2020 года в своём обращении к акционерам руководители ПАО заявили, что им удалось договориться о реструктуризации с крупнейшими кредиторами «Мечела» — держателями 88% долга.

В марте 2021 года на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам правительства США было размещено обстоятельное объяснение ПАО «Мечел» по его долгам, оформленное по форме 20-F.

Из него следовало, что у группы есть значительная задолженность, которую она не в состоянии погасить без рефинансирования или реструктуризации. Сообщалось также, что был допущен дефолт по платежам основной суммы долга и процентов по соглашениям группы по экспортной кредитной линии с международными кредиторами. Речь шла в том числе и о долге перед BNP Paribas. Напомним, кредиты брались более десяти лет назад на строительство рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате.

«Мы можем не выполнить условия реструктурированной задолженности или не иметь возможности реструктурировать всю нашу задолженность в будущем, — отмечалось в отчёте (Прим. ИА REGNUM: перевод автора, отчёт обнародован на английском языке). — У нас имеется значительный объем непогашенной задолженности с ограничительными финансовыми ковенантами, и большая часть акций и активов наших дочерних предприятий находится в залоге».

Заявлялось также, что будущее группы зависит от способности успешно рефинансировать или реструктурировать оставшуюся задолженность или иным образом решить эти вопросы.

«Если по какой-либо причине мы не сможем этого сделать, то мы не сможем продолжать свою деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия и будем вынуждены искать помощи в соответствии с применимыми процедурами банкротства или неплатежеспособности», — отметили авторы документа.

Дефицит оборотного капитала на 31 декабря 2020 года оценивался в 330 487 млн рублей против 393 407 млн рублей на ту же дату 2019 года. Общая сумма обязательств группы, по данным из документа, на 31 декабря 2020 года превысила общую сумму активов на 230 671 млн рублей.

Банкротные иски

Добавляют масла в огонь и кредиторы «дочерних» активов, которые в последнее время зачастили в суд с исками о банкротстве.

Например, именно сегодня, 23 марта 2021 года, челябинский арбитраж планирует рассмотреть банкротный иск к ООО «Мечел-Энерго», поданный курской компанией «Промэнергоремонт». Последнее настаивает на введении наблюдения. Претензии обоснованы долгом в размере более 8 млн рублей.

Фото ООО Мечел-Энерго

Помимо этого, 12 апреля 2021 года новосибирский арбитраж рассмотрит схожий иск, но уже к ООО «Мечел-Инжиниринг». Он был подан компанией «Нерюнгристройизыскания» из-за долга в 3,9 млн рублей.

А к угольной компании «Южный Кузбасс» из дивизиона «Мечела» только за 2021 год банкротные иски подавались дважды и ещё дважды в 2020 году. Последний оставлен без рассмотрения 18 марта 2021 года.

29 марта арбитраж Якутии рассмотрит иск и к АО «Холдинговая компания «Якутуголь». К ней в 2019—2021 годы банкротные претензии кредиторы подавали семь раз.

Не остался без внимания и ПАО «Челябинский металлургический комбинат», к которому в 2021 году подано два подобных иска. Один пока не завершён. Претензии оренбургского ООО «ЭнергоМашиностроительный холдинг» арбитраж планирует оценить 31 марта. Долг кредитором заявлен в размере 5 млн рублей.

Ну и, наконец, 30 марта иркутский арбитраж рассмотрит обоснованность банкротных требований компании «Капель» к ООО «Братский завод ферросплавов», долг к которому заявлен в размере более 10 млн рублей.