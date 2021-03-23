Чебоксары, , 05:59 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» увеличивается размер выплат кредиторам. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

АСВ заявило об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов «Чувашкредитпромбанка», с 84,87% до 95,19% суммы установленных требований. Расчёты будут проводиться по 8 июня 2021 года.

Уточняется также, что в рамках проводимых выплат будут пропорционально осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в реестр.

Напомним, в первую очередь реестра требований кредиторов включаются требования физлиц, у которых были вклады в «Чувашкредитпромбанке».

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом и открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим банка-банкрота является АСВ.

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