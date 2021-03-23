Оренбург, , 05:58 — REGNUM В аэропорту Оренбурга с 1 апреля изменятся правила предоставления бесплатного времени на платной автомобильной парковке, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе аэропорта.

Без оплаты в зоне посадки/высадки транспорт сможет находиться 15 минут. Добавим, что сейчас нахождение одного автомобиля на платной парковке первые 30 минут — бесплатно.

Изменение направлено на оптимизацию автомобильного трафика в пиковые часы прилета/вылета воздушных судов, когда привокзальная площадь перегружена и у пассажирского терминала происходит скопление автотранспорта. Это затрудняет не только движение прочих транспортных средств, но и перемещение пассажиров с багажом, отметили в аэропорту.