Ташлинский район, Оренбургская область, , 05:57 — REGNUM В селе Ясная Поляна Ташлинского района Оренбургской области в течение двух недель проведут мероприятия по ликвидации последствий ЧП в местной школе и восстановят кровлю, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Необходимые стройматериалы имеются, рабочих рук хватает. Все завершим к концу следующей недели (4 апреля). На учебный процесс это никак не повлияет, так как к моменту выхода учащихся с каникул мы все устраним, — доложил глава Ташлинского района Владимир Сусликов губернатору Денису Паслеру по время заседания правительства, проведенного в режиме видеоконференцсвязи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта обрушилась кровля здания школы в селе Ясная Поляна. Обошлось без пострадавших и погибших. В момент ЧП учеников не было в школе. В качестве версии обрушения рассматривается скопившийся на скатах крыши снег.

Школа построена в 1970 году. Ремонт в образовательном учреждении не проводился 50 лет. Денис Паслер поручил министерству образования взять под контроль очистку крыш на всех школах и детских садах Оренбургской области.

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